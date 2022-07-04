«Реал» договорился с Родриго о контракте до 2028 года с повышением зарплаты. Подпишут на следующей неделе

договорился с вингером о новом контракте.

Как пишет Marca, мадридский клуб уже согласовал с 21-летним футболистом новое соглашение. Срок его действующего контракта истекает в 2025 году, а новый договор будет рассчитан до 2028 года.

Все детали согласованы, сторонам осталось лишь подписать бумаги. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

В новом контракте Родриго будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро. С игроком связывались многие клубы, наиболее сильным был интерес из Англии, но Родриго хотел остаться в «Реале».

Спортивный менеджмент «Реала» решил отметить преданность Родриго и его прогресс на поле, поэтому его зарплата по новому контракту значительно возрастет.

В минувшем сезоне бразилец забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах.

В частности, гол Родриго помог «Реалу» пройти «Челси» в 1/4 финала победной для клуба Лиги чемпионов. Кроме того, вингер сделал дубль на последних минутах полуфинального матча с «Манчестер Сити». Эти голы позволили «Реалу» сделать камбэк и выйти в финал Лиги чемпионов.

Статистику 21-летнего футболиста можно изучить по ссылке.