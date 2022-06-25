Родриго о финале ЛЧ: «Я умирал от желания выйти, даже начал ругаться с Анчелотти: «Черт возьми, старик, мы здесь из-за меня. Я должен играть»

рассказал о споре с во время финала чемпионов.

В финальной игре «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0).

«Это был сложный матч для меня из-за всего, что я сделал в полуфинале, я умирал, чтобы выйти на поле. Я уверен, что если бы я играл дольше, то забил бы гол. У меня было такое чувство.

Я умирал от желания выйти, даже в конце игры я начал ругаться с Анчелотти: «Я должен играть, я должен играть». Он сказал: «Полегче, я тебя выпущу».

Не уверен, какая минута это была, но это было почти в конце игры. Я сказал Анчелотти: «Профессор, я не буду играть?» Он сказал: «Тихо, мы должны закрыться» – потому что счет был 1:0 и он хотел играть еще более закрыто. Тогда я сказал: «Черт возьми, старик, мы здесь из-за меня. Я должен играть». Он сказал: «Нет, успокойся, ты будешь играть».

Затем он выпустил меня в конце. Но значение имеет только сам титул. И конечно, история была написана в полуфинале, и я очень этому рад», – сказал полузащитник Bola da Vez.

В этом матче Родриго вышел на замену на 3-й компенсированной минуте.