Родриго назвал Роналду кумиром детства, Модрича – лучшим футболистом, с которым он играл

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Футболист «Реала» Родриго Гоэс ответил на вопрос о кумире детства.

В интервью ESPN 21-летний футболист рассказал, что, будучи ребенком, его впечатлял Криштиану Роналду.

По мнению Родриго, лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл, является Лука Модрич.

Также бразилец выделил сына Марсело, когда его спросили об игроке, с которым он хотел бы выступать вместе в будущем. Энцо сейчас играет в молодежной академии «Реала».

На вопрос о защитнике, который доставил больше всего проблем, Родриго признался, что это Жорди Альба.

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