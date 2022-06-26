Родриго назвал Роналду кумиром детства, Модрича – лучшим футболистом, с которым он играл

Футболист «Реала» Родриго Гоэс ответил на вопрос о кумире детства.
В интервью ESPN 21-летний футболист рассказал, что, будучи ребенком, его впечатлял Криштиану Роналду.
По мнению Родриго, лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл, является Лука Модрич.
Также бразилец выделил сына Марсело, когда его спросили об игроке, с которым он хотел бы выступать вместе в будущем. Энцо сейчас играет в молодежной академии «Реала».
На вопрос о защитнике, который доставил больше всего проблем, Родриго признался, что это Жорди Альба.