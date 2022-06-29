Родриго Гоэс: «Реал» – лучший клуб мира, нужно всегда бороться за 6 трофеев. Мы побеждаем благодаря своей игре и душе»

Вингер «Реала» подвел итоги прошедшего сезона.

«Я мечтал о таком сезоне с индивидуальной точки зрения, но еще лучше он получился на командном уровне. Команда еще раз показала, что «Мадрид» – лучший клуб мира и на поле, и вне его. У нас лучший тренер и чудесный состав. Это был идеальный сезон.

Я знаю, что могу забивать гораздо больше. Я знал, что этот год – ключевой для меня. С января я планировал работу совместно с клубом. Благодаря этому мы достигли поставленных целей (с января после тренировок с «Реалом» Родриго работает по два часа в день с индивидуальным тренером дома – Sports.ru).

После невероятного сезона с клубом я мечтаю защитить честь Бразилии на чемпионате мира.

Мы знаем, что перед «Реалом» стоит большой вызов. В всегда нужно побеждать и бороться за шесть трофеев. «Реал» побеждает благодаря своей игре и душе», – сказал Родриго.