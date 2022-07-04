«РЖД» для зрителей матча за Суперкубок запустят дополнительные поезда из Москвы в Петербург и обратно

Для зрителей матча между и запустят дополнительные поезда.

Болельщики, планирующие посетить матч за , смогут воспользоваться дополнительными поездами дальнего следования Федеральной пассажирской компании.

Поезд №266 сообщением Москва – Санкт-Петербург отправится с Ленинградского вокзала Москвы 8 июля в 22:20 и прибудет на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга на следующие сутки в 05:49 утра. Обратно в Москву болельщики смогут вернуться 10 и 11 июля:

поезд №231 Санкт-Петербург – Москва отправится с Московского вокзала сразу после матча – в 01:58 (ночь с 9 на 10 июля) и прибудет на Ленинградский вокзал Москвы утром в 10:16;

этот же поезд совершит рейс в ночь с 10 на 11 июля. Отправление с Московского вокзала Санкт-Петербурга 11 июля в 01:05, прибытие в Москву в 10:16;

двухэтажный поезд №176 сообщением Санкт-Петербург – Москва отправится 11 июля в 9:20 с Московского вокзала и прибудет на Ленинградский вокзал Москвы вечером того же дня в 17:30.

Билеты на дополнительные поезда скоро поступят в продажу.