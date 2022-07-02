Фанаты «Спартака» купили 8 тысяч билетов на Суперкубок в ходе первого этапа продаж, «Зенита» – 6 тысяч

Фанаты «Спартака» и «Зенита» купили около 14 тысяч билетов на Суперкубок в ходе закрытой продажи.
Во время закрытого этапа продаж, который длился 6 дней, клубы рассылали своим болельщикам ссылки на покупку билетов.
Около 8 тысяч приобрели фанаты «Спартака», болельщики «Зенита» выкупили 6 тысяч билетов. Обе команды не смогли полностью реализовать свои квоты на этом этапе.
С 30 июня билеты может приобрести любой желающий. Исходя из темпа продаж, ожидается, что будут проданы все билеты.
Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля.