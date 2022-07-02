Фанаты «Спартака» купили 8 тысяч билетов на Суперкубок в ходе первого этапа продаж, «Зенита» – 6 тысяч

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Спорт-Экспресс Футбол

Фанаты «Спартака» и «Зенита» купили около 14 тысяч билетов на Суперкубок в ходе закрытой продажи.

Во время закрытого этапа продаж, который длился 6 дней, клубы рассылали своим болельщикам ссылки на покупку билетов.

Около 8 тысяч приобрели фанаты «Спартака», болельщики «Зенита» выкупили 6 тысяч билетов. Обе команды не смогли полностью реализовать свои квоты на этом этапе.

С 30 июня билеты может приобрести любой желающий. Исходя из темпа продаж, ожидается, что будут проданы все билеты.

Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные