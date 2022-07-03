Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на игре «Зенита» со «Спартаком» за Суперкубок

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) музыка Футбол

РФС подтвердил выступление Александра Розенбаума на матче «Спартака» с «Зенитом».

Как сообщалось ранее, народный артист России примет участие в концертной программе, сопровождающей Олимп Суперкубок России.

Также на «Газпром Арене» выступит и Эдуард Хиль-младший, внук народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля. В перерыве игры он исполнит песню «Ода тренеру» в честь детских тренеров легенд российского футбола.

«Перед матчем гостей ждет развлекательная программа, которая стартует с 16:00. Болельщиков ждут зоны с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, фото- и автограф-сессия с амбассадорами Олимп Суперкубка России, игры для детей, аквагрим и возможность отправить открытку с «Газпром Арены» в любую точку страны», – сказано в заявлении РФС.

Ранее стало известно, что «Ленинград» и МакSим выступят перед матчем за Суперкубок России.

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