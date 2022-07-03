Розенбаум может выступить на матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Александр Розенбаум может выступить на матче за Суперкубок России между и .

По информации «РБ Спорт», организаторы игры планируют привлечь народного артиста России к участию в концертной программе. Вероятно, Розенбаум исполнит одну из своих песен в перерыве или по окончании матча за .

Кроме того, в перерыве планируется чествование детских тренеров легенд российского футбола – в рамках церемонии песню «Ода тренеру» исполнит внук Эдуарда Хиля.

Ожидается, что гимн России исполнит один из солистов Мариинского театра под аккомпанемент оркестра Валерия Гергиева.

Ранее стало известно, что «Ленинград» и МакSим выступят перед матчем за Суперкубок России.