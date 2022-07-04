Тил хотел приостановить контракт со «Спартаком», но клуб договорился с игроком и ПСВ о полноценном трансфере («Матч ТВ»)

Гус Тил хотел приостановить контракт со «Спартаком» до перехода в .

Как сообщает со ссылкой на источник в Европе, за несколько дней до перехода в ПСВ полузащитник сообщил руководству «Спартака» о желании воспользоваться правилом ФИФА и приостановить действие контракта до лета 2023 года.

Однако менеджмент российского клуба смог договориться с футболистом и ПСВ о полноценном трансфере. По словам собеседника «Матч ТВ», «Спартак» в сжатые сроки смог извлечь максимальную выгоду для клуба в очень непростой ситуации.

Ранее контракт со «Спартаком» приостановил хавбек Алекс Крал. Нападающий Йордан Ларссон расторг соглашение с клубом по согласию сторон. Также в расположение «Спартака» из отпуска не вернулся полузащитник Виктор Мозес.

Сегодня объявил о переходе Тила в ПСВ. Сообщалось, что московский клуб получит за 24-летнего полузащитника максимум 4 млн евро с учетом бонусов.

Гус перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тил забил 21 гол и отдал 5 передач в 49 матчах во всех турнирах, выступая за «Фейеноорд» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь.