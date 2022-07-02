Хавбек «Спартака» Тил интересен ПСВ. Переходить в «Антверпен» Гус не хочет

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Полузащитник Гус Тил может остаться в Нидерландах по окончании аренды в «Фейеноорд».

Как сообщает Eindhovens Dagblad, в подписании хавбека, принадлежащего «Спартаку», заинтересован ПСВ. У футболиста также есть предложение от «Антверпена», но переходить в бельгийский клуб он не собирается, команда из Эйндховена у него в приоритете.

Также ПСВ мечтает пригласить полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума, но заключить сделку будет тяжело.

В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов Тил провел 32 матча, забив 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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