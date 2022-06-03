Савин о сокращении финансов в футболе: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» не умрут. А регионы где будут играть? Останутся команды с дотациями от областей, губернаторов»

высказался о сокращении финансирования в российском футболе.

– Может быть, останутся команды, которым будут какие-то дотации от областей, от губернаторов. Это все понятно. Но это все опять же государственный футбол. А остальным клубам что делать?

– Кто первым пострадает от сокращения финансов в российском футболе?

– Пострадают, прежде всего, низы.

Нам (ФК «Красава» – прим. ред.) нужно было подать документы на лицензирование, чтобы участвовать в следующем сезоне. Одна из главных проблем и главная бумага, которая должна быть – это подтверждение финансовых гарантий. Но как я могу подтвердить финансовые гарантии на 100 миллионов рублей? Мы частный клуб, от нас после 24 февраля в течение двух недель ушли все спонсоры.

Требования даже для команд второй лиги серьезные: нужно иметь стадион, пройти лицензирование, установить купольные камеры распознавания лиц и обеспечить другие требования, которых множество для «проведения массовых мероприятий». Плюс все выплаты игрокам и сотрудникам в «белую», со всеми налогами. Поэтому у нас такой бюджет в 100 миллионов, мы не прячем ничего по конвертам.

Так вот, скажи мне, кто умрет? , , , не умрут. Они будут жить, 70 000 человек будут приходить на финал Кубка. А что будет внизу? Где будет молодежь? Где будут регионы играть?

Может быть, останутся команды, которым будут какие-то дотации от областей, от губернаторов. Это все понятно. Но это все опять же государственный футбол. А остальным клубам что делать? – сказал блогер и экс-игрок тульского «Арсенала», и .