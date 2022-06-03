Савин о сокращении финансов в футболе: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» не умрут. А регионы где будут играть? Останутся команды с дотациями от областей, губернаторов»

Евгений Савин высказался о сокращении финансирования в российском футболе.
– Может быть, останутся команды, которым будут какие-то дотации от областей, от губернаторов. Это все понятно. Но это все опять же государственный футбол. А остальным клубам что делать?
– Кто первым пострадает от сокращения финансов в российском футболе?
– Пострадают, прежде всего, низы.
Нам (ФК «Красава» – прим. ред.) нужно было подать документы на лицензирование, чтобы участвовать в следующем сезоне. Одна из главных проблем и главная бумага, которая должна быть – это подтверждение финансовых гарантий. Но как я могу подтвердить финансовые гарантии на 100 миллионов рублей? Мы частный клуб, от нас после 24 февраля в течение двух недель ушли все спонсоры.
Требования даже для команд второй лиги серьезные: нужно иметь стадион, пройти лицензирование, установить купольные камеры распознавания лиц и обеспечить другие требования, которых множество для «проведения массовых мероприятий». Плюс все выплаты игрокам и сотрудникам в «белую», со всеми налогами. Поэтому у нас такой бюджет в 100 миллионов, мы не прячем ничего по конвертам.
Так вот, скажи мне, кто умрет? «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» не умрут. Они будут жить, 70 000 человек будут приходить на финал Кубка. А что будет внизу? Где будет молодежь? Где будут регионы играть?
Может быть, останутся команды, которым будут какие-то дотации от областей, от губернаторов. Это все понятно. Но это все опять же государственный футбол. А остальным клубам что делать? – сказал блогер и экс-игрок тульского «Арсенала», «Амкара» и «Урала».