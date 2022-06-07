Юрмальский «Спартак» может подать на Савина в суд. ФИФА вынес решение в пользу клуба в споре с «Красавой» по Ивахнову

ФИФА встал на сторону юрмальского «Спартака» в споре с и его клубом «Красава».

Ранее блогер снял выпуск с разоблачением агента и его партнера .

В нем рассказана история футболиста «Красавы» Матвея Ивахнова, который начал сотрудничать с Трабукки и Гурцкая, чтобы уехать в Европу. Игроку организовали просмотр в «Сиене» и «Арциньяно» из Серии С, но затем сообщили о срыве переговоров и предложили перейти в латвийскую «Супер Нову».

Матвей сообщил, что в «Супер Нове» сразу дали три контракта на латышском языке – один до зимы 2022-го, другой о расторжении, а третий полноценный с января 2022-го. Форвард отказался от последнего соглашения, а зимой 2022-го перешел в «Красаву», полагая, что его контракт с «Супер Новой» истек. После этого с Ивахновым связался президент юрмальского и сообщил о действующем контракте с Матвеем, о котором игрок не знал.

Такая версия событий изложена в видео Евгения Савина.

Юрмальский «Спартак» выступил с заявлением о том, что ФИФА встала на сторону клуба в споре с «Красавой».

«Вслед за ложными обвинениями блогера «Красава», ФИФА приняла решение в пользу ФК «Спартак» и обязала футболиста Матвея Ивахнова выплатить нашему клубу компенсацию за «незаконное расторжения контракта». ФК «Красава» несет солидарную ответственность за оплату данной компенсации.

Решение ФИФА показывает, что клуб действовал в соответствии с законодательством и стал жертвой незаконной и лживой кампании блогера Савина – владельца ФК , с намерением дискредитировать наш клуб. Мы оставляем за собой право, защищая свое имя, подать иск в суд на Евгения Савина», – сказано в сообщении «Спартака».