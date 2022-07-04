Алексей Сутормин: «Зениту» нужно брать 5-е чемпионство подряд. Побеждать никогда не надоест»

заявил, что «Зенит» хочет выиграть в пятый раз подряд.

– Какие у тебя цели в новом сезоне?

– Из года в год задачи не меняются. Мы – «Зенит» и хотим побеждать в чемпионате в каждом сезоне. Каждый год есть список команд, которые претендуют на титул. Но, в отличие от них, мы стабильно показываем результат. За счет этой стабильности нам и удается побеждать.

Надеюсь, что в этом году у нас тоже все получится. Нам все по силам, а на соперников мы не смотрим. Надо делать свою работу, тогда все будет хорошо.

– Не надоело побеждать?

– Побеждать никогда не надоест. Нам нужно завоевывать пятое чемпионство подряд.

– Побьет ли «Зенит» рекорд «Спартака» по количеству чемпионств подряд?

– Это будет сложно. Но надо верить в это – почему бы и нет? – сказал полузащитник «Зенита».

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