Сутормин об уходе Дзюбы: «Незаменимых нет. «Зенит» продолжит так же много забивать»

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Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уходе форварда Артема Дзюбы из клуба.

– Общался ли Артем с командой перед уходом?

— После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.

— То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?

— Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.

— Уход Дзюбы — серьезная потеря для «Зенита»?

— Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Ерохин. В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать, – сказал Сутомин.

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