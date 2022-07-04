Сутормин об уходе Дзюбы: «Незаменимых нет. «Зенит» продолжит так же много забивать»

Хавбек высказался об уходе форварда из клуба.

– Общался ли Артем с командой перед уходом?

— После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.

— То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?

— Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.

— Уход Дзюбы — серьезная потеря для «Зенита»?

— Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Ерохин. В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать, – сказал Сутомин.