Сутормин об игре с «Црвеной Звездой»: «Хорошо, что спарринг не с российской командой. Надеюсь, стадионы будут заполняться по максимуму в этом году»

ответил на вопросы перед товарищеским матчем против «Црвены Звезды».

– Скоро вам предстоит сыграть товарищеский матч с . Насколько это важно в нынешней ситуации?

– Учитывая, что идет подготовка к сезону – хорошо, что спарринг не с российской командой.

Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдет только в плюс перед Суперкубком.

Приятно, что будем играть в Сочи на «Фиште». Думаю, там много отдыхающих. Соберется много болельщиков, будет хорошая атмосфера.

– Не боишься, что стадион будет красно-белым (болельщики «Црвены Звезды» дружат с фанатами «Спартака» – прим. Sports.ru)?

– Нет. Пусть приходят поддерживать свою команду.

Нам приятно играть в хорошей атмосфере, когда много болельщиков. Все давно этого ждали. Надеюсь, все стадионы в этом году будут заполняться по максимуму, – сказал футболист .

Товарищеский матч между чемпионами России и Сербии пройдет 3 июля на стадионе «Фишт».