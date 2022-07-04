Хавбек рассказал об атмосфере в команде после ухода .

— В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?

— Скучнее не стало — стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся. Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.

— Расскажи самую смешную историю про Дзюбу, которую никто не знает.

— Был один случай. Когда мы стали чемпионами в прошлом году, Артем вышел на поле в костюме Дэдпула. А моя мама подумала, что это какой-то актер. Обнимала Артема и не знала, кто это. Только потом уже поняла, когда Дзюба снял маску, – сказал Сутормин.