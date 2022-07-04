Сутормин о раздевалке «Зенита» без Дзюбы: «Скучнее не стало — стало тише. У нас так много теперь никто не разговаривает»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Алексей Сутормин Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об атмосфере в команде после ухода Артема Дзюбы.

— В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?

— Скучнее не стало — стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся. Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.

— Расскажи самую смешную историю про Дзюбу, которую никто не знает.

— Был один случай. Когда мы стали чемпионами в прошлом году, Артем вышел на поле в костюме Дэдпула. А моя мама подумала, что это какой-то актер. Обнимала Артема и не знала, кто это. Только потом уже поняла, когда Дзюба снял маску, – сказал Сутормин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные