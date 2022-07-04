Сутормин о реакции «Спартака» на Суперкубок в Петербурге: «Когда «Зенит» с «Локо» играл в Москве, никто ничего не говорил»

Алексей Сутормин высказался о скандале перед матчем «Зенита» и «Спартака».
Клубы 9 июля разыграют Олимп Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
– Ты был доволен, когда «Спартак» выпустил заявление о том, что все-таки сыграет в матче за Суперкубок?
– Я изначально думал, что матч в любом случае состоится. Это шел подогрев со стороны – и мы, и футболисты «Спартака» хотим играть. Всем надо успокоиться. Есть правила, которым нужно следовать.
– Не было ощущения, что «Спартак» просто боится «Зенита»? А бойкот стал бы подтверждением таких разговоров.
– Не сказал бы, что это прямо боязнь. Мы знаем свою силу. Последние игры в Питере со «Спартаком» складывались для нас удачно. Они это тоже понимают. Если мы сыграем в свой футбол, то результат будет положительным. Я не представляю, что какой-то спортсмен может по собственному желанию бойкотировать матч. Тем более матч за трофей.
– Если отбросить клубные пристрастия, проведение такой игры на домашнем стадионе одного из участников нарушает спортивный принцип?
– На этом делается очень большой акцент. Перед тем как я переходил в «Зенит», мы с «Локомотивом» играли за Суперкубок в Москве, и никто ничего не говорил. Об этом даже не думали. Выбрали бы сейчас Казань – мы бы поехали играть в Казань.
– Но играть с «Локомотивом» на стадионе «Динамо» и играть с «Зенитом» на «Газпром Арене» – немного разные вещи.
– Тогда можно спросить, почему «Спартак» и «Динамо» проводили финал Кубка в «Лужниках». Спартаковских болельщиков было больше, это все видели.
Это надо принимать как данность. Если в следующем году будет Суперкубок в Москве – мы поедем и сыграем.
– Зарема Салихова часто высказывается в адрес «Зенита». Как ты реагируешь?
– Спокойно. У нас все любят говорить о футболе. Но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, все решается на нем, – сказал игрок «Зенита».
«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»