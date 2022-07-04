«Зенит» – лучшая команда России, но о переходе я ничего не слышал». Защитник «Црвены Звезды» Эракович о трансфере

Защитник «Црвены Звезды» высказался об интересе «Зенита».

Ранее сообщалось, что предлагал 8 млн евро за 21-летнего серба, а хочет 10-12 млн.

– Про вас так много говорят в России в последнее время.

– Правда? Мне ничего об этом не известно.

– Все из-за того, что ходят слухи о вашем переходе в «Зенит».

– Честно – ничего об этом не слышал.

– Ну вот теперь слышите. Каково вам?

– В России хороший футбол, «Зенит» – отличный клуб. Но сейчас я футболист «Црвены Звезды».

– Какое по сегодняшнему матчу оставил впечатление «Зенит»?

– Лучшая команда России! Мы к ней хорошо подготовились, но должны были забивать больше, чтобы выигрывать сегодня.

– Против каких футболистов «Зенита» вам игралось сложнее всего?

– Против многих: Малкома, Клаудиньо, Кассьерры. Ну и, конечно, Ловрен очень хорош.

– Хотели бы провести ответный товарищеский матч против «Зенита» в Белграде?

– Да, очень надеюсь на это! – сказал Эракович.