«Зенит» – лучшая команда России, но о переходе я ничего не слышал». Защитник «Црвены Звезды» Эракович о трансфере

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович высказался об интересе «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 8 млн евро за 21-летнего серба, а «Црвена Звезда» хочет 10-12 млн.
– Про вас так много говорят в России в последнее время.
– Правда? Мне ничего об этом не известно.
– Все из-за того, что ходят слухи о вашем переходе в «Зенит».
– Честно – ничего об этом не слышал.
– Ну вот теперь слышите. Каково вам?
– В России хороший футбол, «Зенит» – отличный клуб. Но сейчас я футболист «Црвены Звезды».
– Какое по сегодняшнему матчу оставил впечатление «Зенит»?
– Лучшая команда России! Мы к ней хорошо подготовились, но должны были забивать больше, чтобы выигрывать сегодня.
– Против каких футболистов «Зенита» вам игралось сложнее всего?
– Против многих: Малкома, Клаудиньо, Кассьерры. Ну и, конечно, Ловрен очень хорош.
– Хотели бы провести ответный товарищеский матч против «Зенита» в Белграде?
– Да, очень надеюсь на это! – сказал Эракович.