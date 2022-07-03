Гендиректор «Зенита»: «Кто такой Эракович? Ослаблять «Црвену Звезду» перед квалификацией ЛЧ было бы не по-партнерски»

опроверг информацию о скором переходе Страхини Эраковича в «Зенит».

– Проясните ситуацию с Эраковичем.

– Кто такой Эракович? (смеется)

У нас любят публиковать непроверенные слухи, даже сами их изобретают. На позиции правого центрального защитника у нас уже достаточно футболистов. Не исключено, что еще один появится в самое ближайшее время.

На позицию левого центрального защитника мы настроены найти замену Ракицкому, чтобы у него была такая же волшебная левая нога, как у Ярослава. Насколько я знаю, Эракович – правоногий.

Кроме того, в рамках партнерства ослаблять перед квалификацией было бы не по-партнерски, – передает слова гендиректора корреспондент Александр Дорский.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» дает 8 млн евро за Эраковича, а «Црвена Звезда» хочет за него 10-12 млн. Сообщалось, что клубы должны договориться о трансфере в Сочи, где команды сегодня проведут товарищеский матч.

«Не комментируем процессы» – любимая фраза босса «Зенита». Больше нее он любит только комментировать процессы