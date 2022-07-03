У «Зенита» будет приоритет в переговорах по Эраковичу, если клуб сделает предложение

Президент «Црвены Звезды» заявил, что у «Зенита» будет приоритет при переговорах по .

«Мы сотрудничаем с «Зенитом», поэтому в случае предложения клуб будет иметь приоритетную возможность трансфера игрока. Но только в случае предложения», – заявил Светозар Миялович.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» дает 8 млн евро за Эраковича, а хочет за него 10-12 млн. Сообщалось, что клубы должны договориться о трансфере в Сочи, где команды сегодня проведут товарищеский матч.

Гендиректор «Зенита»: «Кто такой Эракович? Ослаблять «Црвену Звезду» перед квалификацией ЛЧ было бы не по-партнерски»