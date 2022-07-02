Ашот Хачатурянц: «Пиво должно быть на стадионах. Думаю, процесс закончится позитивно сразу после внедрения Fan ID»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц выступил за продажу пива на стадионах.

– Почему пиво так и не появилось на стадионах?

– Мое личное мнение – пиво должно быть на стадионах. Это практика во всем мире.

И я точно не связываю поведение болельщиков с продажей пива на стадионах. Я считаю, что это вполне нормально, это часть удовольствия, которое болельщик должен и может получить на стадионе.

Думаю, этот процесс закончится позитивно сразу после внедрения Fan ID, – сказал Хачатурянц в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра