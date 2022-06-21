Депутат Пайкин о пиве на стадионах: «Сколько ты выпьешь за 15 минут? Что случится за это время? Дополнительные деньги для клубов точно не помешают»

Борис Пайкин высказался о продаже пива на стадионах.

Ранее сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. Однако на данный момент клубы не объявляли о возвращении продажи алкогольных напитков во время матчей.

– Будет ли изменен федеральный закон о пиве на стадионах? Говорят, для возвращения региональных законопроектов, как в Москве, недостаточно.

– Дело в том, что закон о пиве давно прошел первое чтение, еще в прошлом созыве. Сейчас он висит и каких-то позывов, что в ближайшее время его вынесут на заседание, нет.

Сторонники разговора, что алкоголь нельзя выносить на стадион, недальновидны. Давайте возьмем простую логику: у нас один перерыв. Сколько ты пива выпьешь за 15 минут? Что случится за это время? К тому же мы проводили международные соревнования, пиво там продавали. Были там пьяные? Нет. Нарушений тоже не было. К тому же вводится Fan ID, дополнительная мера контроля.

Аргументы сторонников трезвости в данной ситуации несостоятельны, а дополнительные деньги для футбольных клубов в нынешней ситуации точно не помешают. Я надеюсь, сейчас пройдут также инициативы о деньгах с лотереи, что станет достаточно существенной подпиткой для нашего спорта.

Денег государственных больше не будет, надеяться на них больше не стоит. Сегодня есть, куда эти деньги потратить. Не верю в государственные деньги, и даже если они в спорте останутся, то только в детско-юношеском спорте, а не в профессиональном футболе, – сказал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы.