Олег Матыцин: «Пиво вернется на стадионы, если есть потребность у общества. Запросы со стороны зрителей мы видим»

Министр спорта РФ оценил вероятность возобновления продажи пива на стадионах страны.

«Пиво вернется на стадионы, если есть потребность у общества, если она официально заявлена. Наверное, надо как минимум на нее отреагировать.

Мы знаем, что мэр Москвы Собянин в качестве эксперимента предложил такой план действий на этот год. Насколько это будет узаконено, зависит, конечно, от позиции министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Такую потребность мы видим и запросы со стороны зрителей тоже видим», – сказал Олег Матыцин.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра