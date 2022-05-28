Дюков о пиве: «РФС поддерживает его возвращение на стадионы. Московским клубам надо провести пробную продажу на матче РПЛ»

Президент РФС поддержал продажу пива на стадионах России.

«РФС поддерживает идею возвращения пива на футбольные стадионы. Считаем, что возвращение пива не создаст каких-то проблем, не повлияет на безопасность проведения матчей.

В то же время окажет помощь тем же футбольным клубам. Экономическая ситуация все же на самая простая», – сказал .

Также он объяснил, почему пиво не будет продаваться на финале БЕТСИТИ Кубка России между и .

«Если говорить о продаже пива на матче финала Кубка России, то давно не продавалось пиво, и нам не хотелось бы делать это первыми, проводить этот эксперимент.

Во-первых, это «Лужники» – большой стадион, будет высокая посещаемость. Было бы правильно, если клубы сначала проведут какие-то пилоты продажи пива на матчах РПЛ. После этого мы примем решение о продаже пива на финалах Кубка России.

У московских клубов нет таких ограничений до конца года? Есть нормативный документ правительства Москвы, который разрешает это делать. Есть юридическая составляющая.

Мы не изучали детали этого постановления: насколько оно согласуется с теми федеральными решениями, которые были приняты. Исходим из того, что такая возможность есть.

Сейчас инициатива должна исходить от московских клубов. Если у них появились право и возможность, то я бы на их месте попробовал провести какой-то пилот и осуществить пробную продажу на одном из матчей РПЛ», – заявил глава РФС.

🍺 Депутаты ЛДПР хотят вернуть пиво на стадионы. Наш футбол – за, Минздрав и РПЦ – против

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра

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