Депутат Хамзаев о пиве на стадионах: «В стране проблемы с чрезмерным потреблением алкоголя. Это социально-опасный фактор»

Депутат вновь выступил против продажи алкоголя на российских стадионах.

– Один из способов привлечения болельщиков на стадионы – разрешение продажи пива на стадионах. , например, не против этого и в пример приводит чемпионат мира, который проводился в России.

– Я с большим уважением отношусь к Валерию Газзаеву, мы с ним хорошо знакомы, но он не профессионал в этом вопросе. Его мнение о продаже алкоголя нерелевантно, потому что Валерий Газзаев смотрит на это как тренер или спортивный функционер.

Он не является человеком, который знает всю глубину проблем от последствий алкоголя, которые происходят в стране, а также не является человеком, который будет нести за это ответственность. Здесь важно мнение не Газзаева и Хамзаева, здесь важно мнение медиков.

К тому же, не нужно испытывать иллюзий. Алкоголь на стадионе никакой футбол не спасет, никакую экономику не подымет. Ссылаться на чемпионат мира – это словесная эквилибристика.

Чемпионат мира обеспечивали гигантское количество людей и сотрудников, поэтому там был порядок. Была введена жесткая система Fan ID и жесткая система доступа на стадион.

Мы провели один из лучших чемпионатов мира, но это не показатель. Нужно отталкиваться от цели. Допустим, мы вернули алкоголь на стадионы. Чего мы добились?

– Мы добились того, что болельщики перед матчем не будут напиваться или проносить с собой алкоголь, к тому же направим в легальное русло желающих выпить на футболе.

– Я считаю, на данном этапе социально-культурного развития страны мы не готовы к этому. У нас алкоголь сегодня является социально-опасным фактором. В стране проблемы с чрезмерным потреблением алкоголя.

И в этом смысле любой островок, где людей можно держать максимально от этого подальше, нужно защищать как заповедную зону, – сказал депутат Госдумы и лидер всероссийского движения «Трезвая Россия».