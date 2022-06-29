Хачатурянц покинул исполком РФС по собственному желанию

Ашот Хачатурянц покинул исполком РФС.
Экс-президент РПЛ и бывший председатель судейского комитета вышел из состава исполнительного комитета РФС по собственному желанию.
Хачатурянц был избран в состав исполкома 4 февраля 2021 года во время очередной конференции РФС. Также экс-президент РПЛ перестал быть членом бюро исполкома.
Довыборы в исполком на освободившееся место состоятся на ближайшей конференции РФС.
«РФС благодарит Ашота Рафаиловича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении организации.
«Есть веская причина». Хачатурянц официально больше не президент РПЛ, его временно (?) заменит Алаев