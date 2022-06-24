«Я Хачатурянцу не говорил: «Обещаю, что из РПЛ никто не вылетит». Регламент нужно соблюдать». Дюков о моратории

Президент РФС заявил, что не обещал ввести мораторий на вылет в со следующего сезона.

«Я Хачатурянцу (президент РПЛ – прим. Sports.ru) не говорил: «Обещаю, что из РПЛ никто не вылетит». Когда это могло бы быть сказано? В марте? Я такого обещания никому не давал. Если бы оно было бы дано, на исполкоме в марте приняли бы другое решение.

Есть регламент, который нужно соблюдать. А такое решение было бы его нарушением, поэтому никто на это не пошел. Кто в здравом уме мог пообещать, что третий-четвертый клуб ФНЛ лишился бы права проведения стыковых матчей? Что мы тут обсуждаем?» — сказал .