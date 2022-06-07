РПЛ предложила РФС определить жребием место проведения матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Место проведения матча за Суперкубок России могут определить жребием.

Письмо с таким предложением президент РПЛ Ашот Хачатурянц написал на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления [РПЛ] не пришли к общему мнению о месте проведения матча.

Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», – говорится в заявлении.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в РФС, заседание бюро исполкома должно пройти до конца текущей рабочей недели.

В матче за Олимп Суперкубок России встретятся и . Игра запланирована на 9 июля.

Ранее появилась информация, что Санкт-Петербург является фаворитом на проведение игры. выступает за Москву и «Лужники». Еще два варианта – Казань и Нижний Новгород.