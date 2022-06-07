РПЛ предложила РФС определить жребием место проведения матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Место проведения матча за Суперкубок России могут определить жребием.
Письмо с таким предложением президент РПЛ Ашот Хачатурянц написал на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.
«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления [РПЛ] не пришли к общему мнению о месте проведения матча.
Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», – говорится в заявлении.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в РФС, заседание бюро исполкома должно пройти до конца текущей рабочей недели.
В матче за Олимп Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра запланирована на 9 июля.
Ранее появилась информация, что Санкт-Петербург является фаворитом на проведение игры. «Спартак» выступает за Москву и «Лужники». Еще два варианта – Казань и Нижний Новгород.