РПЛ предложила РФС определить жребием место проведения матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Олимп Суперкубок России Александр Алаев Ашот Хачатурянц Футбол

Место проведения матча за Суперкубок России могут определить жребием. 

Письмо с таким предложением президент РПЛ Ашот Хачатурянц написал на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления [РПЛ] не пришли к общему мнению о месте проведения матча.

Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», – говорится в заявлении. 

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в РФС, заседание бюро исполкома должно пройти до конца текущей рабочей недели.

В матче за Олимп Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра запланирована на 9 июля.

Ранее появилась информация, что Санкт-Петербург является фаворитом на проведение игры. «Спартак» выступает за Москву и «Лужники». Еще два варианта – Казань и Нижний Новгород.

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