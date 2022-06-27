Хачатурянц попросил назначить Алаева и.о. главы РПЛ. 15 клубов проголосовали «за», «Зенит» воздержался

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Олимп-ФНЛ Александр Алаев Ашот Хачатурянц Футбол

Александр Алаев станет и.о. президента РПЛ после ухода Ашота Хачатурянца.

На сегодняшнем собрании клубов Хачатурянц, ранее объявивший об уходе с поста президента лиги, попросил назначить Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ, пишет «РБ Спорт».

Голосование по этому вопросу уже состоялось: 15 клубов проголосовали «за», один воздержался. По данным «РБ Спорт», единственным воздержавшимся от голосования клубом был «Зенит».

Также стало известно, что Алаев уйдет с постов генсека РФС и президента Олимп-ФНЛ, если его выберут главой РПЛ.

Хачатурянц уходит. Потеря для РПЛ?

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