станет и.о. президента РПЛ после ухода .

На сегодняшнем собрании клубов Хачатурянц, ранее объявивший об уходе с поста президента лиги, попросил назначить Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ, пишет «РБ Спорт».

Голосование по этому вопросу уже состоялось: 15 клубов проголосовали «за», один воздержался. По данным «РБ Спорт», единственным воздержавшимся от голосования клубом был «Зенит».

Также стало известно, что Алаев уйдет с постов генсека и президента , если его выберут главой РПЛ.

Хачатурянц уходит. Потеря для РПЛ?