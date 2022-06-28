Тите о Неймаре: «Он не проблема, а решение. Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг»

выступил в защиту .

«Он не проблема, он – решение. Иногда говорят, что там [в центре] он будет совершать больше ошибок. Его позиция заставляет его совершать больше ошибок. Он вносит решающий вклад тогда, когда играет творчески.

Я называю тренера ослом, если он ставит Неймара на фланг. Это сильно ограничивает творческие способности игрока с этими качествами. Творчество – это не постоянство, это случайность, это обстоятельства. Да, он будет совершать больше ошибок, потому что этого требуют его творческие способности и позиция, на которой он играет», – сказал главный тренер сборной в подкасте Sexta Estrela.