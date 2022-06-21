Винисиус: «Неймар – лучший игрок сборной Бразилии. Чем он старше, тем сильнее на него давят. Он называет это ответственностью»

высоко отозвался о .

«Это лучший игрок сборной . Соперники всегда концентрируются на нем чуть сильнее, и он просит нас забегать в свободные зоны. У него отличное мастерство, которое позволяет находить нас передачами.

Неймар делает все для меня, это отличный друг. И для молодых игроков. Чем старше он становится, тем сильнее на него давят. Он называет это ответственностью. Он снимает ее с нас, с тех, кто приходит в сборную.

Играть за сборную – это большое давление, но мы привыкаем к этому», – сказал вингер .