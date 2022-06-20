Тите: «Из-за величия Неймара от него всегда будут огромные ожидания. Он остается главной звездой сборной Бразилии»

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о Неймаре.

– Недавно Неймар сказал, что устал, и признал, что этот чемпионат мира может стать последним для него. Вы беспокоитесь за Неймара? Вы говорили с ним об этом?

– Вы сказали «недавно». Нужно обратить внимание на то, когда это произошло (интервью вышло в октябре, но было записано гораздо раньше – вскоре после вылета из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и поражения Бразилии в финале Кубка Америки – Sports.ru). Если бы я говорил после поражения в Кубке, то тоже был бы ужасно расстроен. Эти слова необходимо помещать в правильный контекст.

Мы разговариваем со всеми игроками, включая Неймара. Мы говорим о физической, технической, тактической и психологической подготовке к решающим матчам. Мы делимся идеями.

Из-за величия Неймара от него всегда будут огромные ожидания. Но теперь это лежит не только на нем. Есть Неймар, но еще есть Винисиус, Рафинья. Тиаго Силва снова вышел на высокий уровень. Еще есть Пакета, Каземиро и Фабиньо.

– Неймар – это ваш лучший игрок, или пришло время Винисиуса?

– Неймар – это Неймар. Он остается нашей главной звездой. Сейчас отличие в том, что его свечение сейчас разбавлено другими звездами, которые тоже способны сиять. Величие Неймара в том, что он понимает это. Он следит за ростом этих парней, подбадривает их и говорит повышать уровень. Время и опыт приводят к такому взрослению, – сказал Тите.