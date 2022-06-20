Тите: «Я получал предложения от «Реала», «ПСЖ» и «Спортинга», но не хотел этого. Я хочу выиграть ЧМ, после него определюсь с будущим»

рассказал, что его приглашали на работу европейские клубы.

– В прошлом у вас были предложения возглавить европейский клуб?

– Да, от и . Что мне нравится, так это то, что когда европейские клубы проявляют интерес к профессионалу, они заводят разговор, чтобы объяснить, что им нужно. Это действительно круто.

Был еще один клуб, который хотел поговорить со мной, и которому я сказал «нет»: «ПСЖ» [после ухода Унаи Эмери в мае 2018 года]. Они хотели поговорить со мной, а я сказал, что не буду; я не хочу и не буду. Я не хочу рассматривать новую возможность. Я хочу быть сосредоточенным на своей работе. Что будет потом – это другая история.

На чемпионате мира [незадолго до турнира 2018 года] они [«Реал»] сказали, что хотят поговорить, и я сказал: «Нет, я не буду говорить, не сближайтесь». Я хочу быть в мире с самим собой и своей работой. Я стараюсь изо всех сил.

Когда ты делаешь что-то параллельно, это не значит, что ты делаешь это в полной мере.

Я получал предложения от мадридского «Реала», и «Спортинга». Но я этого не хотел. Я хочу выиграть чемпионат мира. После чемпионата мира я определюсь со своим будущим, – сказал главный тренер сборной .