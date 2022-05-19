«МЮ» готов потратить более 140 млн евро летом. Клубу интересны Антони, Тимбер и де Йонг

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Эрик тен Хаг и его штаб начали подготовку к трансферному окну в «Ман Юнайтед».

По данным De Telegraaf, этим летом клуб готов потратить более 140 миллионов евро на трансферы.

В число игроков, которые интересны новому тренеру «Манчестер Юнайтед», входят Юрриен Тимбер и Антони, выступающие за «Аякс», а также полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Как ожидается, тен Хаг посетит матч заключительного тура АПЛ между «МЮ» и «Кристал Пэлас».

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