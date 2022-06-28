«Челси» начал переговоры по Аке и Стерлингу с «Ман Сити». Оба игрока открыты к переходу

намерен купить Натана Аке и Рахима Стерлинга у «Манчестер Сити» этим летом.

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб вступил переговоры с «горожанами» по Аке и Стерлингу. Владелец «Челси» Тодд Боэли в понедельник связался с представителями , чтобы узнать, в какую сумму клуб оценивает этих футболистов.

Томасу Тухелю еще во времена работы с дортмундской «Боруссией» был симпатичен защитник сборной Нидерландов. Тренера привлекает универсальность Аке – он способен играть на левом фланге обороны, в тройке центральных защитников, где сможет заменить покинувшего «Челси» Антонио Рюдигера, и в центре поля. Важным для «синих» фактором является и наличие у Аке опыта игры в .

И Стерлинг, и Аке открыты к переходу в «Челси». Натан провел в системе лондонского клуба семь лет, присоединившись к нему в 15-летнем возрасте.

«Челси» общался с о возможном трансфере Маттейса де Лигта, но итальянский клуб просит за игрока огромную сумму, что сдерживает прогресс в переговорах. Также лондонцы обсуждают с «Севильей» переход Жюля Кунде.

Кроме Стерлинга, «Челси» интересны вингер «Лидса» Рафинья, на которого претендует «Арсенал», форвард «Эвертона» Ришарлисон, о трансфере которого уже ведет переговоры «Тоттенхэм», и вингер «Барселоны» .

27-летний Аке в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах «Ман Сити» во всех турнирах и забил 3 гола. 27-летний Стерлинг отыграл 47 матчей в составе «горожан», забил 17 голов и отдал 8 передач.