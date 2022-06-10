Де Лигт, Кимпембе и Кунде – в шорт-листе «Челси» на позицию защитника. Тухель хочет поработать с Жезусом

«Челси» подготовил список трансферных целей на лето.

В список защитников, интересных лондонскому клубу, вошли Преснель Кимпембе ( ), Маттейс де Лигт ( ) и Жюль Кунде ( ).

Также тренер Томас Тухель хотел бы поработать с нападающим Габриэлом Жезусом, который может покинуть «Манчестер Сити» этим летом, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что «синим» хотят усилить атаку вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Также клубу интересны Усман Дембеле («Барселона»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Роберт Левандовски («Бавария») и Габриэл Жезус ( ).