Тухель следит за Стерлингом. Нкунку, Дембеле, Нуньес и Дэвид тоже интересны «Челси»

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«Челси» рассчитывает укрепить линию атаки ближайшим летом.

По сведениям The Guardian, главный тренер «синих» Томас Тухель следит за выступлениями вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Контракт англичанина рассчитан до конца следующего сезона, и футболист может быть заинтересован в смене команды.

Также лондонцы рассматривают возможность подписания полузащитника Кристофера Нкунку, однако убедить «Лейпциг» продать лидера будет тяжело.

Помимо этого, «Челси» интересуется нападающими Джонатаном Дэвидом («Лилль») и Дарвином Нуньесом («Бенфика»), а также вингером «Барселоны» Усманом Дембеле.

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