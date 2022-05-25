Тухель следит за Стерлингом. Нкунку, Дембеле, Нуньес и Дэвид тоже интересны «Челси»

«Челси» рассчитывает укрепить линию атаки ближайшим летом.
По сведениям The Guardian, главный тренер «синих» Томас Тухель следит за выступлениями вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Контракт англичанина рассчитан до конца следующего сезона, и футболист может быть заинтересован в смене команды.
Также лондонцы рассматривают возможность подписания полузащитника Кристофера Нкунку, однако убедить «Лейпциг» продать лидера будет тяжело.
Помимо этого, «Челси» интересуется нападающими Джонатаном Дэвидом («Лилль») и Дарвином Нуньесом («Бенфика»), а также вингером «Барселоны» Усманом Дембеле.
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