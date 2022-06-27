Куман о Левандовском: «Ему 35 лет? Сомневаюсь, стоит ли он 50-60 миллионов помимо немаленькой зарплаты»

высказался о возможном переходе Роберта Левандовского в «Барселону».

«Левандовски – отличный игрок, бомбардир, в «Баварии» он забивал по 25-30 голов в последние годы, но его возраст... ему 35 лет? (Роберту в августе исполнится 34 – прим.) У меня есть сомнения в том, стоит ли платить за игрока 50 или 60 миллионов помимо зарплаты, которая будет немаленькой.

Возможно, ему осталось играть два года... Есть много сомнений по поводу того, подписывать его или нет», – сказал бывший тренер «Барселоны».