«Одним подонком меньше. Он должен лизать задницу спартаковцам за то, что они ему давали возможность играть в основе». Кавазашвили о нежелании Ларссона возвращаться

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Анзор Кавазашвили высказался о нежелании Йордана Ларссона возвращаться в «Спартак»

«Слава богу, одним подонком будет меньше в российском футболе. Он должен лизать задницу спартаковцам за то, что они ему, посредственному футболисту, столько лет давали возможность играть в основном составе и зарабатывать очень большие деньги.

Ему ли говорить что-то про Россию? Ну и хрен с ним, пусть сидит на копейках с его качеством игры», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.

Вторую часть прошлого сезона Ларссон провел в шведском АИК. Статистику игрока можно найти здесь

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