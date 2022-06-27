«Одним подонком меньше. Он должен лизать задницу спартаковцам за то, что они ему давали возможность играть в основе». Кавазашвили о нежелании Ларссона возвращаться

высказался о нежелании возвращаться в .

«Слава богу, одним подонком будет меньше в российском футболе. Он должен лизать задницу спартаковцам за то, что они ему, посредственному футболисту, столько лет давали возможность играть в основном составе и зарабатывать очень большие деньги.

Ему ли говорить что-то про Россию? Ну и хрен с ним, пусть сидит на копейках с его качеством игры», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.

Вторую часть прошлого сезона Ларссон провел в шведском . Статистику игрока можно найти здесь.