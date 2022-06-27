Канчельскис об уходе Ларссона: «Потеря для «Спартака», он приносил большую пользу в атаке»

видит проблему в уходе форварда из .

– Это потеря для «Спартака». Он приносил большую пользу для «Спартака» в атаке, очень агрессивно играл. Поэтому большая потеря для «Спартака».

– А как же его слова про Россию?

– Пускай с этим разбираются другие органы. На футбольном поле это потеря для команды, – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Ларссон в «Спартаке»: странный переход (первое яркое появление Заремы), разрыв в контратаках при Тедеско и провал этого сезона