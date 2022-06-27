Канчельскис об уходе Ларссона: «Потеря для «Спартака», он приносил большую пользу в атаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Йордан Ларссон Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис видит проблему в уходе форварда Йордана Ларссона из «Спартака».

– Это потеря для «Спартака». Он приносил большую пользу для «Спартака» в атаке, очень агрессивно играл. Поэтому большая потеря для «Спартака».

– А как же его слова про Россию?

– Пускай с этим разбираются другие органы. На футбольном поле это потеря для команды, – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Ларссон в «Спартаке»: странный переход (первое яркое появление Заремы), разрыв в контратаках при Тедеско и провал этого сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные