Зарема Салихова: «Оставляю «Спартак» на втором месте с Ларссоном и Мозесом. У всех горели глаза за тот год, что я проработала»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итог своей работы в клубе после выхода из совета директоров.
«Я оставляю клуб на втором месте с Йорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков.
За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза, и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше.
Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака», – сказала Салихова.
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