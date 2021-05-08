Зарема Салихова: «Оставляю «Спартак» на втором месте с Ларссоном и Мозесом. У всех горели глаза за тот год, что я проработала»

, жена владельца Леонида Федуна, подвела итог своей работы в клубе после выхода из совета директоров.

«Я оставляю клуб на втором месте с и (они были куплены по рекомендациям ), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков.

За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза, и все на сто процентов выкладывались, чтобы сделать «Спартак» лучше.

Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе «Спартака», – сказала Салихова.

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