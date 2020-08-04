Агент Камоцци: «Фанаты должны благодарить Зарему за Ларссона. Она настояла, Цорн вообще его не знал»

Агент Франко Камоцци, сотрудничающий с владельцем «Спартака» , высказался об игроках, которых он рекомендовал приобрести в московский клуб.

– Кто-то кроме Ларссона, Умярова и Соболева оказался в «Спартаке» по вашей протекции?

– За Ларссона фанаты должны быть благодарны Зареме. Если бы она не настояла, швед не стал бы красно-белым, потому что гендиректор Цорн его вообще не знал. Других игроков, которых я советовал «Спартаку», в команде нет.

Однако мы говорили жесткое «нет» при обсуждении других трансферов, которые, к сожалению, не принесли пользы. Это говорит не о том, что мы гении, а о том, что имеем интуицию и знания. Перед тем, как рекомендовать кого-то, нужно проделать большую работу, – рассказал Камоцци.

Зарема Салихова – тайная жена Федуна. Говорят, она влияет даже на «Спартак»