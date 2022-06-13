Директор «Ман Сити»: «Холанд – огромный талант и один из лучших форвардов Европы последних сезонов. Он сможет стать еще лучше, работая с Гвардиолой»

Спортивный директор «Манчестер Сити» прокомментировал переход .

«Мы следили за Эрлингом несколько лет, поэтому рады его переходу в клуб. Холанд – огромный талант, он был одним из лучших форвардов Европы на протяжении последних сезонов.

У него необыкновенная результативность, а его игра за «Боруссию» Дортмунд и в особенности выступления в Лиге чемпионов доказали, что он может добиться успеха на самом высоком уровне.

У Эрлинга есть все, что мы хотим видеть в нападающем. Уверены, что он сможет преуспеть в этой команде и этой системе.

Его взлет был удивительным, но ему лишь 21 год, лучшие годы Холанда впереди. Мы уверены, что он сможет стать еще лучше, работая с Гвардиолой.

Это очень важный трансфер для нашего клуба, и я уверен, что болельщикам понравится наблюдать за игрой Эрлинга в этой команде», – сказал .

Сегодня клуб из Манчестера завершил трансфер 21-летнего форварда дортмундской и сборной Норвегии.

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