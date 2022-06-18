Тедди Шерингем: «МЮ» нужны 5-6 топ-игроков. Но футболисты предпочтут «Ман Сити», потому что хотят играть с лучшими»

Экс-форвард высказался о перестройке состава.

«Юнайтед» нужно укреплять команду. Особенно центр полузащиты, центр нападения и фланги.

Надо подписать 5-6 топ-футболистов. Нужны игроки с подходящим характером, понимающие стоящую перед ними задачу и готовые вернуть «МЮ» туда, где он должен быть.

Это серьезный вызов. Если смотреть с позиции футболиста, то, выбирая между и «МЮ», ты сейчас предпочтешь «горожан».

Игроки хотят быть в одной команде с лучшими. Топ-футболисты хотели бы выступать с Кевином де Брюйне или другими игроками мирового уровня, представляющими «Сити».

«Горожане» чемпионы и будут бороться за все трофеи в следующем сезоне. В случае с «МЮ» ситуация иная. Никто в команде сейчас не играет на таком уровне. Это очень обескураживающая мысль.

Но все может стремительно измениться, если тен Хаг придет и быстро все исправит», – заявил Шерингем.