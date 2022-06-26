«МЮ» сообщил Роналду, что не отпустит его этим летом. Форвард хочет играть в ЛЧ и сомневается в амбициях клуба из-за отсутствия трансферов

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«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать форварда Криштиану Роналду.

Представители английского клуба сообщили 37-летнему нападающему, что никуда не отпустят его этим летом, пишет ESPN. Источники, близкие к «МЮ», настаивают, что клуб ожидает, что Криштиану останется. «МЮ» хочет, чтобы Роналду продолжил играть за клуб.

Эрик тен Хаг хочет, чтобы португалец был в составе «Юнайтед» на следующий сезон.

Отмечается, что Криштиану хотел был провести оставшиеся годы карьеры, выступая за клуб, который играет в Лиге чемпионов. Он сомневается в амбициях «Манчестер Юнайтед», так как клуб не сделал еще ни одного трансфера этим летом.

Контракт Роналду с «МЮ» действует еще год, в него включена опция продления еще на сезон.

Ранее Криштиану связывали с возможным переходом в «Челси», «Баварию» и «Рому».

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?

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