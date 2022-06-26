«Роме» предложили подписать форварда «Манчестер Юнайтед» .

La Gazzetta dello Sport утверждает, что ищет для своего клиента новый клуб. Агент предложил форварда «Роме». Мендеш также представляет интересы главного тренера римлян , и это способствует возможному трансферу Роналду.

Уход Роналду из этим летом вероятен. Его не убеждает новый тренер команды Эрик тен Хаг.

Ранее стало известно, что владелец «Челси» Тодд Боэли обсуждал возможный трансфер Криштиану с Мендешем. Также появлялась информация о возможном переходе Роналду в «Баварию».

Затем стало известно, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать форварда и рассчитывает на него.

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?