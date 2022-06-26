Директор «Спортинга» о возвращении Роналду: «Не думаю, что это возможно. Не сейчас. Все зависит от него»

Директор «Спортинга» сомневается, что вернется в клуб.

«Думаю, не сейчас. Не думаю, что это будет возможно. Но ты никогда не знаешь, что случится, ведь он сам может решать, куда хочет перейти.

Будущее невозможно предсказать. Когда речь о Криштиану, то это особая ситуация. У него еще год по контракту, так что все зависит от его решения. Посмотрим», – сказал , спортивный директор .

Ранее стало известно, что не собирается продавать Криштиану. Эрик тен Хаг и руководство клуба рассчитывают на португальца.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?