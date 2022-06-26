«МЮ» считает Роналду неприкосновенным. Боссы клуба и тен Хаг хотят, чтобы Криштиану остался

«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать нападающего .

Позиция английского клуба по 37-летнему форварду ясна: его считают неприкосновенным. Переговоров о трансфере португальца нет, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

И руководство , и Эрик тен Хаг хотят, чтобы Роналду остался, и ожидают, что он будет частью команды.

Ранее стало известно, что владелец «Челси» Тодд Боэли обсуждал возможный трансфер Криштиану с его агентом. Также появлялась информация о возможном переходе Роналду в «Баварию».

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?

Кого купить и продать «МЮ», чтобы вернуться в топ? Собрали два состава – с Лаутаро, Думфрисом и Гнабри!