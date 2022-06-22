Болельщики «Интера» про Лукаку: «К Ромелу относились как к королю. Теперь он такой же, как многие. Приняли к сведению его предательство»

Болельщики «Интера» дали понять, что не простили уход в .

Бельгийский нападающий в ближайшее время может вернуться в состав миланского клуба.

В этой связи сообщество болельщиков «Интера» Curva Nord опубликовала заявление, отметив, что «приняло к сведению предательство Лукаку и очень расстроилось».

«Поскольку возвращение Лукаку в «Интер» весьма вероятно, необходимо прояснить некоторые моменты:

– Curva Nord поддерживает «Интер» и не будет возражать против игрока (несмотря на поведение прошлым летом);

– Учитывая это, никто не должен приветствовать его с шарфами или знаменами нашей группы болельщиков;

– В будущем все придется зарабатывать на поле трудом и потом.

Его поддерживали и относились как к королю. Теперь он такой же, как многие. Также заявим, что мы никогда не будем болеть против Лукаку, если он снова наденет футболку , – сообщается в обращении Curva Nord.