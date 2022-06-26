Зарплата Мане в «Баварии» – 20 млн евро в год до налогов

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Баварии».

По данным Bild, в мюнхенском клубе вингер будет получать 20 млн евро в год до уплаты налогов. Мане стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» игрок получал 12 млн евро в год грязными.

Мане – не прямая замена Левандовскому. Он отлично впишется в план Нагельсманна играть без чистого нападающего

«После каждой игры «Баварии» буду смотреть «Ливерпуль», навсегда остаюсь фанатом номер 1». Невероятно доброе прощание Мане