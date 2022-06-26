Зарплата Мане в «Баварии» – 20 млн евро в год до налогов

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Стало известно, сколько Садьо Мане будет зарабатывать в «Баварии».

По данным Bild, в мюнхенском клубе вингер будет получать 20 млн евро в год до уплаты налогов. Мане стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии».

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» игрок получал 12 млн евро в год грязными.

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